CTV: шесть полицейских ранены в результате перестрелки в Канаде

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов застрелили двух подозреваемых в преступлении.

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Шесть полицейских получили ранения в результате перестрелки в банке в канадском городе Саанич. Об этом сообщает телеканал CTV.

Утверждается, что сотрудники правоохранительных органов застрелили двух подозреваемых. СМИ, ссылаясь на местную полицию, сообщает, что двое вооруженных мужчин вошли в банк и открыли огонь по полицейским. Оба мужчины погибли на месте, шестеро полицейских получили травмы различной степени тяжести.

При этом, по предварительной информации, никто из сотрудников и посетителей банка не пострадал. Также подчеркивается, что полиция продолжает поиски еще одного возможного участника перестрелки.

Ранее сообщалось, что в окрестностях нескольких посольств в Вашингтоне произошла стрельба. В результате инцидента трое человек были ранены: двое мужчин и одна женщина.