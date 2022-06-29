CTV: шесть полицейских ранены в результате перестрелки в Канаде
Шесть полицейских получили ранения в результате перестрелки в банке в канадском городе Саанич. Об этом сообщает телеканал CTV.
Утверждается, что сотрудники правоохранительных органов застрелили двух подозреваемых. СМИ, ссылаясь на местную полицию, сообщает, что двое вооруженных мужчин вошли в банк и открыли огонь по полицейским. Оба мужчины погибли на месте, шестеро полицейских получили травмы различной степени тяжести.
При этом, по предварительной информации, никто из сотрудников и посетителей банка не пострадал. Также подчеркивается, что полиция продолжает поиски еще одного возможного участника перестрелки.
Ранее сообщалось, что в окрестностях нескольких посольств в Вашингтоне произошла стрельба. В результате инцидента трое человек были ранены: двое мужчин и одна женщина.