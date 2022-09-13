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Вычислить координаты и блокировать сотовую связь: как подразделения РЭБ выполняют свою задачу в ходе СВО

05:02 13.09.2022
Расчет комплекса РЭБ провел разведку, вскрыл координаты противника и передал их в группу огневого поражения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) в ходе специальной военной операции.

Командир взвода РЭБ старший лейтенант Евгений в ходе проведения СВО получил задачу провести воздушную разведку по выявлению действий войск и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника, и с этой задачей военные справились успешно.

Получив боевую задачу, расчет комплекса РЭБ под руководством старшего лейтенанта Евгения переместился в район, из которого можно беспрепятственно запустить БПЛА, входящий в состав комплекса.

Военнослужащие выполнили более 100 вылетов, что позволило вскрыть позиции ВСУ и передать координаты в группу огневого поражения. Кроме этого военнослужащие заблокировали сотовую связь противника на критически важном направлении, что привело к снижению эффективности управления войсками и оружием противника.

«Расчетом вскрыто местоположение нацистских как диверсионно-разведывательных групп, так и корректировщиков, в том числе иностранных наемников», - подытожил Евгений.

В настоящее время подразделение старшего лейтенанта продолжает ведение воздушной разведки в районе выполнения специальной военной операции.

Ранее глава ДНР рассказал о том, что украинские военные попытались выдвинуться к аэропорту Донецка. Группа была почти полностью уничтожена.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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