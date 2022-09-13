В ОДКБ согласовали создание рабочей группы для мониторинга ситуации в зоне ответственности организации

Также совет коллективной безопасности организации решил направить в Армению миссию во главе с генсеком.

© Фото: Russian Defence Ministry Global Look Press

В ОДКБ согласовали предложение о создании рабочей группы, которая будет следить за ситуацией в зоне ответственности организации. Об этом сообщил секретариат ОДКБ по результатам заседания.

«Было согласовано предложение о создании Рабочей группы из числа сотрудников Секретариата и военнослужащих Объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности», - приводит РИА Новости комментарий секретариата.

Также в результате внеплановой сессии Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком.