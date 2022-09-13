ОБСЕ проведет заседание из-за обострения на границе Армении и Азербайджана

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проведет заседание Постоянного совета из-за обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Мероприятие состоится во вторник по инициативе Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«По инициативе Армении сегодня в 19.00 по ереванскому времени состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ», - написал Унанян в соцсетях.

Напомним, Минобороны Армении ночью 13 сентября сообщило об артиллерийских обстрелах со стороны Азербайджана. В свою очередь, в военном ведомстве Азербайджана заявляли, что ВС Армении совершили провокацию, обстреляв опорные пункты азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах. Позже Баку и Ереван договорились о прекращении огня в приграничных районах. Режим установлен с 08.00 по московскому времени.