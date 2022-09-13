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Минкульт Украины заявил, что поддерживающих Россию народных артистов могут лишить званий

Анастасия Бобылева
23:22 13.09.2022
По словам министра культуры страны, сейчас разрабатываются поправки в закон, чтобы Украина «больше не видела» таких артистов.
Минкульт Украины заявил, что поддерживающих Россию народных артистов могут лишить званий
© Фото: imagebroker Ferdinand Hollweck Globallookpress
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В Министерстве культуры Украины заявили о возможном лишении званий народного артиста для тех, кто поддерживает Россию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Минкульта страны Александр Ткаченко.

«Хочу подчеркнуть и предупредить, что все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званиями народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены», - говорится в сообщении.

Ткаченко также отметил, что уже идет работа над соответствующими поправками в закон, чтобы в стране больше не было таких народных артистов.

Ранее стало известно о новом проекте Украины, который предусматривает привлечение к территориальной обороне всех лиц старше 18 лет. Основанием для такого решения является необходимость для Украины «держать достаточно серьезные силы территориальной обороны».

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