Пушилин заявил, что попытка контрнаступления ВСУ в районе Щурово под Красным Лиманом отражена

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Попытка украинских войск пойти в контрнаступление в районе населенного пункта Щурово под Красным Лиманом была отражена. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«В районе Щурово (противник - прим. ред.) попытался определенным количеством пойти в контрнаступление, атака была успешно отбита нашими союзными силами», - рассказал глава ДНР.

Денис Пушилин также заявил о стабилизации ситуации в Красном Лимане. По его словам, противник предпринимает попытки малыми группами выходить на разведку в этом регионе, но союзные силы эту ситуацию отражают в полной мере.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что Запад бросил наемников, задержанных в Донецкой Народной Республике. Согласно его словам, представители стран Запада не пытаются выйти на контакт.