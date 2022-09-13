Пушилин заявил, что попытка контрнаступления ВСУ в районе Щурово под Красным Лиманом отражена
Согласно словам Пушилина, также стабилизирована ситуация в Красном Лимане.
© Видео: pushilindenis, Telegram © Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress
Попытка украинских войск пойти в контрнаступление в районе населенного пункта Щурово под Красным Лиманом была отражена. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В районе Щурово (противник - прим. ред.) попытался определенным количеством пойти в контрнаступление, атака была успешно отбита нашими союзными силами», - рассказал глава ДНР.
Денис Пушилин также заявил о стабилизации ситуации в Красном Лимане. По его словам, противник предпринимает попытки малыми группами выходить на разведку в этом регионе, но союзные силы эту ситуацию отражают в полной мере.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что Запад бросил наемников, задержанных в Донецкой Народной Республике. Согласно его словам, представители стран Запада не пытаются выйти на контакт.