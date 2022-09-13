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Пушилин заявил, что ВСУ пытались трижды за день навести переправу через Северский Донец из Святогорска

Игнат Далакян
22:30 13.09.2022
Согласно словам Пушилина, противник в Святогорске ограничен как в количественном составе, так и по боеприпасам.
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Вооруженные силы Украины пытались трижды за день перейти через реку Северский Донец из Святогорска, но союзные силы помешали. Об этом заявил глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин.

«Что касается Святогорска, противник в течение сегодняшнего дня трижды пытался навести переправу через Северский Донец, но союзные силы отработали, у противника ничего не получилось. Та группа, которая находится у противника в Святогорске ограничена как в количественном составе так и по боеприпасам», - рассказал глава ДНР.

Кроме того, Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуации в Красном Лимане. Согласно его словам, противник предпринимает попытки малыми группами выходить на разведку в этом регионе, но союзные силы эту ситуацию отражают в полной мере.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о польских наемниках в районе города Святогорск. По словам Пушилина, в данном направлении поляков больше, чем украинцев.

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