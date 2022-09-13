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Global Times: речь Путина на ВЭФ - сигнал о крахе доминирования США в мире

Марина Крижановская
02:02 13.09.2022
Приводится мнение, что в течение двух десятилетий произойдет крупнейшее в истории перемещение благосостояния с обеих сторон Атлантики на Дальний Восток, где появляются тысячи благосостоятельных компаний.
Global Times: речь Путина на ВЭФ - сигнал о крахе доминирования США в мире
© Фото: Mikhail Klimentyev Kremlin Pool Globallookpress
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В китайских СМИ рассуждают о том, удалось ли некоторым державам изолировать Россию, а также о том, каков будет ее новый вектор во взаимодействии с мировым сообществом.

В частности, в фокус внимания попала недавняя речь президента России Владимира Путина, сказанная во время Восточного экономического форума. Путин заявил, что время доминирования США в мировой политике идет на убыль, а также о невозможности некоторых стран изолировать Россию.

Обозреватель газеты Global Times Ван Вэн в своем материале сделал вывод, что западные санкции создали новую - ориентированную на Восток Россию.

«Речь Путина вызвала аплодисменты аудитории. Возможно, все пытались донести, что остальной мир будет существовать без США. Прошли те времена, когда Вашингтон диктовал миру делать то, что он хотел», - пишет Ван Вэн.

Вместе с тем он отметил, что «в течение двух десятилетий мы увидим крупнейшее в истории перемещение благосостояния с обеих сторон Атлантики на Дальний Восток, где появляются тысячи развитых управляющих и трастовых компаний».

Автор публикации указывает на то, что «Дальний Восток становится инновационным центром умной революции. Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Сеул, Сингапур и Токио входят в число высокотехнологичных городов мира», где быстрыми темпами развиваются различные технологии и наука, изобретение и распространение которых «гораздо быстрее в странах Дальнего Востока, чем в Европе, США и других странах».

Говоря о прошедшем во Владивостоке ВЭФ, китайский обозреватель подчеркнул, что в форуме приняли участие делегации из 68 стран мира.

«Я не видел представителей из США, но было несколько ученых и представителей из Японии, Норвегии и других стран», - отметил Ван Вэн.

Ранее во время своего выступления Владимир Путин заявил, что Россия ничего не потеряла и не потеряет из-за проведения спецоперации на Украине. Тогда президент отметил, что миропорядок стремительно меняется, и в этих условия Россия, как суверенное государство, будет проводить самостоятельную политику и защищать свои интересы.

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