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GT: Европа стоит на пороге массовых протестов и смены власти

Ирина Елагина
16:40 12.09.2022
Энергетический кризис в Европе развивается по сценарию Шекспира и Стейнбека с развязкой в виде массовых беспорядков и свержения правительств.
GT: Европа стоит на пороге массовых протестов и смены власти
© Фото: Nicolas Landemard, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Энергетический кризис в Европе все больше напоминает строки из шекспировской пьесы «Ричард III» и романа Джона Стейнбека «Зима нашего недовольства». Напряжение в экономической ситуации в Британии и странах ЕС столь велико, что вполне вероятна развязка в виде массовых беспорядков и свержения правительств. Своим прогнозом по сценарию Шекспира и Стейнбека поделился обозреватель китайской Global Times Марк Блэклок.

«Обычные люди уже вышли на улицы протестовать против беспрецедентных цен на энергоносители и кажущейся неспособности или нежелания властей найти решение проблемы. Если ответ не будет дан, эта зима может стать периодом недовольства, подобного которому еще никогда не было», - написал колумнист.

Градус недовольства в Британии и странах ЕС, по мнению автора, близок к точке кипения из-за небывалого ухудшения качества жизни. По данным журналиста, в Великобритании две трети домохозяйств могут в январе столкнуться с нехваткой топлива, и уже сейчас жители Туманного Альбиона вынуждены экономить на еде, чтобы оплачивать счета за электроэнергию.

«Уже есть много свидетельств этого кипящего недовольства. Британские активисты призвали бойкотировать счета за электроэнергию со следующего месяца, а профсоюзы организовали серию массовых митингов с требованием повысить зарплату и снизить цену на топливо и еду. В Великобритании, Франции, Испании и Бельгии прошли забастовки за увеличение доходов среди государственных служащих, чья зарплата не успевает за растущей инфляцией», - заключил обозреватель.

Напомним, что новый премьер Великобритании Лиз Трасс заявила о намерении преодолеть энергетический кризис и пообещала «разобраться со счетами людей за электроэнергию».

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