Украинские неонацисты продолжают обстреливать Донбасс каждый день, при чем стреляют по школам и жилым домам.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Лисичанск сегодня подвергся массированному артиллерийскому удару со стороны ВСУ. Не менее четырех ракет предположительно из реактивных систем залпового огня HIMARS прилетели сегодня прямо в центр города. В результате поврежден многоквартирный жилой дом, а также здание котельной. Двое мирных жителей погибли, один получил ранения. Снаряды рвались прямо в центре города, прямо в жилых домах.

«Вам не передать до такой степени ухнули , что я вот так прилегла», - рассказывает местная жительница.

Подобная ситуация сегодня сложилась и в городе Стаханов. Там повреждены три многоквартирных жилых дома. Стаханов давно не подвергался подобным обстрелам. Город находится довольно далеко от фронта. Но с появлением у украинской армии натовских реактивных систем залпового огня HIMARS противник получил возможность дотягиваться и до таких городов, как Стаханов.

Интересно, что Лисичанск в последнее время редко подвергался обстрелам. Ракеты HIMARS довольно дорогостоящие, но ВСУ не скупятся на террор мирных жителей.

Сейчас, как отметил корреспондент «Звезды», в Лисичанске относительно спокойно, но на улицах немноголюдно. Жители стараются держаться поближе к своим домам, чтобы уберечь себя в случае, если обстрелы повторятся.

В поселке Еленовка, что недалеко от Донецка, украинский снаряд попал ровно в частный жилой дом, от которого практически ничего не осталось, кроме рамы и кусков бетона. Дом был уничтожен полностью.

«Понимаете, оно неожиданно. Свиста такого не было, громыхнуло и все. И полдома нет», - рассказала местная жительница Людмила.

Последствием еще одного удара по Еленовке стала смятая взрывной волной автобусная остановка. Как передает корреспондент, к счастью в момент удара людей там не было.

«Вот эта картина говорит сама за себя. Здесь уже поспел виноград, но он уже весь посыпан бетонной пылью от разрушенного дома. Сегодня по данным Совместного центра по Еленовке было около 6 "прилетов" украинских натовского калибра 155 миллиметров. К счастью, никто не пострадал», - рассказал корреспондент.

Сегодня же вооруженные силы Украины обстреляли Докучаевск, Горловку, где в результате обстрела пострадало здание школы, котельная загорелась, также досталось районам Донецка - это Киевский и Петровский районы. В результате обстрелов есть раненные.

Украинские неонацисты продолжают обстреливать Донбасс каждый день при чем стреляют по школам и жилым домам так, как это произошло здесь. И такие действия украинской армии можно назвать террором против мирного населения.

Ранее корреспондент «Звезды» Владислав Кустов рассказывал о неудачах ВСУ в форсировании Северского Донца в районе Красного Лимана. Согласно его словам, стрелковые бои звучали в двух десятках километров от города.