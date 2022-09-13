Армия Корреспондент рассказал о неудачах ВСУ в форсировании Северского Донца в районе Красного Лимана Тимур Шерзад Владислав Кустов По словам корреспондента «Звезды» Владислава Кустова, стрелковые бои звучат в двух десятках километров от Красного Лимана. Оборона города продолжается. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Народной Милиции ДНР Читайте нас на: В зоне боевых действий в района Красного Лимана работает корреспондент «Звезды» Владислав Кустов. По его словам, оборона этого населенного пункта продолжается. «По нашей информации от наших источников, ситуация со вчерашнего дня не изменилась, прилетают снаряды по окраинам города со стороны ВСУ, работает наша артиллерия. Бои стрелковые встречаются примерно в 20 километрах от города. Противник пытается выбрасывать ДРГ в сторону Красного Лимана, но, как нам сообщают бойцы ЛНР, все попытки пресекаются», - сообщил корреспондент. Также Кустов прокомментировал информацию насчет украинских понтонов, наводимых через реку Северский Донец. По словам бойцов ЛНР, все попытки врага кинуть понтоны через реку пресекаются артиллерией. Ранее сообщалось, что ударный вертолет Ми-35 армейской авиации России уничтожил бронетанковую колонну ВСУ в Харьковской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика