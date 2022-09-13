В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину на саммите ШОС

Алексей Курильченко
17:13 13.09.2022
Также лидеры обсудят деятельность ШОС и повышение роли организации в международных делах.
Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину на саммите ШОС
© Фото: пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Лидеры обсудят ситуацию на Украине. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«Китай к украинскому кризису подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию. И этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсужден в ходе этого предстоящего контакта», - заявил Ушаков журналистам.

Также лидеры обсудят деятельность ШОС и повышение роли организации в международных делах. Напомним, что саммит ШОС состоится в Самарканде с 15 по 16 сентября.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что для решения первопричин кризиса внутри Украины необходимо учитывать интересы всех сторон в сфере безопасности. Китайский лидер также добавил, что мировое сообщество должно поддерживать диалог РФ и Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:33 Армия
Перебазированные под Калининград МиГ-31 атаковали защищенные командные пункты «врага»
15:49 В стране и мире
Видео
Кравцов: желавшие покинуть Харьков учителя уже работают в РФ
15:15 В стране и мире
Два жителя Лисичанска погибли в результате удара HIMARS ВСУ
13:51 В стране и мире
Минобороны Армении: обстановка на границе с Азербайджаном остается напряженной
12:53 В стране и мире
Песков: Путин прикладывает все усилия для деэскалации напряженности на границе Армении и Азербайджана
Популярное
Видео
МО РФ: в районах Купянска и Изюма нанесены высокоточные удары по националистам из «Кракена»
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.