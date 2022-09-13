Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину на саммите ШОС

Также лидеры обсудят деятельность ШОС и повышение роли организации в международных делах.

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Президент России Владимир Путин на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Лидеры обсудят ситуацию на Украине. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«Китай к украинскому кризису подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию. И этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсужден в ходе этого предстоящего контакта», - заявил Ушаков журналистам.

Также лидеры обсудят деятельность ШОС и повышение роли организации в международных делах. Напомним, что саммит ШОС состоится в Самарканде с 15 по 16 сентября.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что для решения первопричин кризиса внутри Украины необходимо учитывать интересы всех сторон в сфере безопасности. Китайский лидер также добавил, что мировое сообщество должно поддерживать диалог РФ и Украины.