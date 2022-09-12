Медведев допустил тотальную капитуляцию киевского режима на условиях России

© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что позиция РФ по переговорам с Украиной является не более, чем «детской разминкой» перед предстоящими требованиями о тотальной капитуляции киевского режима. Таким образом политик отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе вести диалог с выдвигающими ультиматумы.

«Нынешние "ультиматумы" - детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо создать фундамент договоренностей перед организацией встречи президента России Владимира Путина и украинского руководителя Владимира Зеленского. Однако, по его словам, об этом речи не идет.