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Боррель заявил, что с РФ нужно вести переговоры по ряду вопросов, включая безопасность на ЗАЭС

Игнат Далакян
18:01 13.09.2022
Согласно словам Борреля, есть вопросы, которые «нельзя решить без россиян».
Боррель заявил, что с РФ нужно вести переговоры по ряду вопросов, включая безопасность на ЗАЭС
© Фото: Juan Manuel Serrano Arce, Keystone Press Agency, Globallookpress
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С Российской Федерацией нужно вести переговоры по ряду вопросов, включая безопасность Запорожской АЭС. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Нужно ли говорить с российским руководством? Мы дипломаты и готовы говорить со всеми, кто готов к нам обратиться... Президент Франции Макрон в последние дни общался с Путиным, обсуждал ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС. Об этом нужно говорить. Надо продолжать, для этого есть все необходимые дипломатические каналы», - цитирует слова Борреля РИА Новости.

Согласно словам главы дипломатии ЕС, есть вопросы, которые «нельзя решить без россиян». Жозеп Боррель указал на переговоры под эгидой Организации Объединенных Наций, которые позволили разблокировать поставки сельхозпродукции на мировые рынки.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты предоставляют данные Киеву для обстрелов критически важных объектов Запорожской АЭС. Согласно его словам, обстрелы ЗАЭС производятся из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, а целеуказание осуществляет США.

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