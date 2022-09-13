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МО: нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности миротворцев РФ в Карабахе не зафиксировано

Игнат Далакян
19:18 13.09.2022
В МО сообщили, что на тридцати наблюдательных постах миротворцами РФ ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.
МО: нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности миротворцев РФ в Карабахе не зафиксировано
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
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В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что за прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

«На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», - заявили в МО РФ.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Шушинском районах. Осуществлено сопровождение четырех автомобильных колонн Азербайджанской Республики в Шушинском районе, сообщили в МО РФ.

Ранее в Министерстве обороны Армении заявляли, что обстановка на границе Армении и Азербайджана остается напряженной. В Минобороны Армении уточнили, что азербайджанская сторона продолжает попытки позиционного продвижения.

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