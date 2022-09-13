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Огонь по жилым кварталам: чем, как и для чего ВСУ обстреляли мирных жителей Лисичанска

Тимур Шерзад
Владислав Кустов
18:46 13.09.2022
Сейчас, как отметил корреспондент, в Лисичанске относительно спокойно, но на улицах немноголюдно. Жители стараются держаться поближе к своим домам, чтобы уберечь себя в случае, если обстрелы повторятся.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Лисичанске работает корреспондент «Звезды» Владислав Кустов. Он рассказал об обстрелах со стороны ВСУ. От них погибли два мирных жителя.

«Мы находимся в Лисичанске. Этот город сегодня подвергся массированному артиллерийскому удару со стороны ВСУ. Не менее четырех ракет, предположительно из РСЗО HIMARS, прилетели сегодня прямо в центр города. В результате повреждены многоквартирный жилой дом и здание котельной. Двое мирных жителей погибли. Снаряды рвались в центре города, прямо в жилых дворах», - заметил корреспондент.

По его словам, подобная ситуация сегодня сложилась и в городе Стаханов. Там повреждены три жилых дома. Стаханов довольно давно не подвергался подобным обстрелам. Город находится довольно далеко от фронта. Но с появлением у украинской армии натовских реактивных систем залпового огня HIMARS противник получил возможность дотягиваться и до таких городов, как Стаханов.

Интересно, что Лисичанск в последнее время редко подвергался обстрелам. Ракеты HIMARS довольно дорогостоящие, но ВСУ не скупятся на террор мирных жителей. 

Сейчас, как отметил корреспондент, в Лисичанске относительно спокойно, но на улицах немноголюдно. Жители стараются держаться поближе к своим домам, чтобы уберечь себя в случае, если обстрелы повторятся.

Ранее Владислав Кустов рассказал о неудачах ВСУ в форсировании Северского Донца в районе Красного Лимана.

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