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«Вытащил ее через окно»: мужчина рассказал, как спас женщину из пожара в Чертаново

Алексей Курильченко
18:30 13.09.2022
В результате пожара в многоэтажном доме пострадало три человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В одном из домов в московском Чертаново вспыхнул сильный пожар. Один из очевидцев возгорания, 24-летний Ойбек, вытащил из полыхающей квартиры женщину. Он рассказал телеканалу «Звезда» подробности случившегося.

«Я пришел сюда случайно, увидел черный дым на восьмом этаже. Вышел на балкон - слышу, девушка кричит. Спустился на седьмой этаж и из окна соседской квартиры сломал стекло и вытащил ее», - рассказал Ойбек.

Пожар вспыхнул в многоэтажном доме в московском Чертаново. По данным прокуратуры, в результате возгорания пострадало три человека.

Ранее в Уфе произошел пожар в торгово-развлекательном центре. Из контактного зоопарка, который располагался в здании, пожарные спасли 56 животных.

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