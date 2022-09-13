«Вытащил ее через окно»: мужчина рассказал, как спас женщину из пожара в Чертаново
В результате пожара в многоэтажном доме пострадало три человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В одном из домов в московском Чертаново вспыхнул сильный пожар. Один из очевидцев возгорания, 24-летний Ойбек, вытащил из полыхающей квартиры женщину. Он рассказал телеканалу «Звезда» подробности случившегося.
«Я пришел сюда случайно, увидел черный дым на восьмом этаже. Вышел на балкон - слышу, девушка кричит. Спустился на седьмой этаж и из окна соседской квартиры сломал стекло и вытащил ее», - рассказал Ойбек.
Пожар вспыхнул в многоэтажном доме в московском Чертаново. По данным прокуратуры, в результате возгорания пострадало три человека.
Ранее в Уфе произошел пожар в торгово-развлекательном центре. Из контактного зоопарка, который располагался в здании, пожарные спасли 56 животных.