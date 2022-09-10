Пожарные спасли 56 животных из горящего в Уфе торгового центра

Ни одно животное не пострадало, сообщили в ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

© Видео: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан © Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Пожарные спасли 56 животных из контактного зоопарка в горящем торгово-развлекательном центре в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Пожарно-спасательными подразделениями из контактного зоопарка в торговом центре были спасены 56 животных, среди которых обезьяны, совы, еноты, лисы и другие. Ни одно животное не пострадало», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Сообщение о возгорании в торговом центре «Меркурий» поступило накануне в десятом часу вечера. По информации спасателей, пламя вспыхнуло на третьем этаже и стремительно распространилось на кровлю. Локализовать пожар удалось на площади в 5,4 тыс. кв. метров. В настоящий момент борьба с огнем продолжается. На месте создан штаб пожаротушения, территория ЧП оцеплена.