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Патрушев заявил, что США предоставляют данные Киеву для обстрелов критически важных объектов ЗАЭС

Игнат Далакян
14:53 12.09.2022
По словам Патрушева, обстрелы ЗАЭС производятся из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, а целеуказание осуществляет США.
Патрушев заявил, что США предоставляют данные Киеву для обстрелов критически важных объектов ЗАЭС
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress
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Соединенные Штаты предоставляют Украине данные о расположении критически важных объектов Запорожской атомной электростанции для обстрелов, которые чреваты катастрофой масштабнее Чернобыля и Фукусимы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.

«Серьезную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы украинскими националистами критических объектов Запорожской атомной электростанции из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США», - цитирует РИА Новости Патрушева.

Как отметил секретарь Совбеза Российской Федерации, последствия этих провокаций могут быть весьма катастрофическими не только для большинства населения Украины и России, но и Европы, а по своим масштабам могут превзойти трагедии, случившиеся на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что приостановленная ранее работа на ЗАЭС может быть возобновлена после выполнения нескольких условий. Согласно словам Рогова, станция заработает в случае восстановления линии электропередачи и если отодвинуть от нее линии соприкосновения.

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