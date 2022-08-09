ВСУ сбросили мины «Лепесток» в районе железнодорожной станции в Донецке

Кроме того, украинские боевики сбросили запрещенные боеприпасы в Кировском районе города.

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Украинские военные разбросали противопехотные мины «Лепесток» в районе железнодорожной станции Мандрыкино в Петровском районе Донецка. Сообщение об этом распространил Штаб территориальной обороны ДНР.

«Вооруженные формирования Украины рассыпали запрещенные мины ПФМ-1 в Петровском районе Донецка у железнодорожной станции Мандрыкино», - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Кроме того, украинские боевики сбросили запрещенные боеприпасы в Кировском районе столицы народной республики. О применении ВСУ противопехотных мин «Лепесток» на территории Донбасса сообщалось неоднократно. Украинские подразделения ведут огонь по территории республики снарядами РСЗО с такими минами.

Ранее стало известно о задержании в Херсоне местного жителя, который разбрасывал по городу противопехотные мины «Лепесток» и «маячки» для наводки тяжелой артиллерии. Выявить вероятного диверсанта помогла его супруга. Со слов женщины, начальство ее мужа якобы давало ему антироссийские указания.