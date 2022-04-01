Си Цзиньпин: для решения украинского кризиса следует учитывать интересы по безопасности всех сторон

По словам китайского лидера, мировое сообщество должно поддерживать диалог РФ и Украины и не подливать масла в огонь.

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что для решения первопричин кризиса внутри Украины необходимо учитывать интересы всех сторон в сфере безопасности. Китайский лидер также добавил, что мировое сообщество должно поддерживать диалог РФ и Украины.

«Мы придерживаемся мнения, что диалог и переговоры - единственный выход из кризиса, выступаем против подливания масла в огонь и эскалации, а также призываем к прекращению огня и поддерживаем прямые переговоры между Россией и Украиной», - приводит слова главы КНР агентство «Синьхуа» с выступления в режиме видеоконференции на саммите Евросоюз - Китай.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что противостояние и конфликт на Украине не выгодны ни одному человеку. По мнению китайского лидера, отношения между государствами «не должны перерастать в ситуацию, когда стороны начинают применять друг против друга оружие».