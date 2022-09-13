Ректора Херсонского госуниверситета Томилину отправят на лечение в РФ

Ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина была ранена в результате взрыва в ее подъезде многоквартирного дома.

© Фото: Татьяна Томилина, VK

Ректора Херсонского государственного университета (ХГУ) Татьяну Томилину, на которую было совершено покушение, отправят на лечение в Российскую Федерацию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Херсонской области.

«Министерство здравоохранения Херсонской области совместно с Минздравом России в ближайшее время отправит ректора ХГУ на высокотехнологичное лечение в Российскую Федерацию», - приводятся слова министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Напомним, что ректор Херсонского госуниверситета Татьяна Томилина пострадала в результате покушения. Взрывное устройство сработало в подъезде ее дома. При взрыве погиб мужчина, являющийся охранником ректора.