В Харьковской области уничтожена база иностранных наемников

База располагалась в одной из деревень - наемники оборудовали казармы и склады в жилых домах.

© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

В одной из деревень Харьковской области была обнаружена база иностранных наемников. Склады и казармы были оборудованы в домах мирных жителей. База была обнаружена с помощью беспилотников и уничтожена минометами.

«У ВСУшников нет такой техники. Они в Интернете собирают деньги на старые "Нивы". Наличие квадроциклов и багги - это первый признак, что вы столкнулись со спецподразделением», - сообщает источник агентства РИА Новости.

На видео агентства показан момент удара, а также эвакуация наемников - они увозили раненых и убитых на квадроциклах.

Ранее стало известно, что в качестве наемников на Украине действуют нанятые Пентагоном контрактники. Подобную тактику Вашингтон использует с самого начала боевых действий.