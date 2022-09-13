Кабмин РФ установит сроки перехода компаний на российский софт

Михаил Мишустин призвал не затягивать с переходом компаний на отечественное ПО, так как все ключевые типы систем будут отнесены к объектам критической информационной инфраструктуры.

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Российское правительство установит сроки перехода компаний на отечественное программное обеспечение. При этом компаниям не следует затягивать с переходом, так как все ключевые типы систем будут отнесены к объектам критической информационной инфраструктуры. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

«Но я обращаюсь ко всем, кто еще не включился в эту работу и не осознал последствий таких возможных вариантов. Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры. И по каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение. Поэтому, коллеги, не затягивайте и присоединяйтесь», - заявил Мишустин на стратегической сессии по вопросам импортозамещения программного обеспечения.

Также Мишустин призвал российских программистов и разработчиков избавить Россию от зависимости от иностранного программного обеспечения и обеспечить независимость отечественной сферы высоких технологий от импорта.