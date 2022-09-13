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Мишустин заявил о необходимости освободить Россию от власти иностранного ПО

Ирина Елагина
16:11 13.09.2022
Глава российского правительства обратился к российским программистам с призывом обеспечить независимость страны от зарубежного софта.
Мишустин заявил о необходимости освободить Россию от власти иностранного ПО
© Фото: Russian State Duma Press Service, Globallookpress
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Премьер-министр Михаил Мишустин призвал российских программистов и разработчиков избавить Россию от зависимости от иностранного программного обеспечения и обеспечить независимость отечественной сферы высоких технологий от импорта.

Заявление о новых вызовах для сотрудников IT-сферы в условиях антироссийских санкций сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «Об импортозамещении программного обеспечения в отраслях».

«Президент поручил нам обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения, стимулировать спрос на наши продукты. Это очень важно сегодня в условиях внешнего давления. У нас немало талантливых разработчиков, мы отбираем лучших из них и, конечно, будем им оказывать, что уже и сегодня делаем, максимальную системную поддержку», - подчеркнул Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин просил правительство использовать свои собственные наработки в IT-сфере, так как зарубежные страны намеренно закрывают России доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдерживать развитие страны.

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