В стране и мире Мишустин заявил о необходимости освободить Россию от власти иностранного ПО Ирина Елагина Глава российского правительства обратился к российским программистам с призывом обеспечить независимость страны от зарубежного софта. © Фото: Russian State Duma Press Service, Globallookpress Читайте нас на: Премьер-министр Михаил Мишустин призвал российских программистов и разработчиков избавить Россию от зависимости от иностранного программного обеспечения и обеспечить независимость отечественной сферы высоких технологий от импорта. Заявление о новых вызовах для сотрудников IT-сферы в условиях антироссийских санкций сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «Об импортозамещении программного обеспечения в отраслях». «Президент поручил нам обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения, стимулировать спрос на наши продукты. Это очень важно сегодня в условиях внешнего давления. У нас немало талантливых разработчиков, мы отбираем лучших из них и, конечно, будем им оказывать, что уже и сегодня делаем, максимальную системную поддержку», - подчеркнул Мишустин. Ранее президент РФ Владимир Путин просил правительство использовать свои собственные наработки в IT-сфере, так как зарубежные страны намеренно закрывают России доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдерживать развитие страны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика