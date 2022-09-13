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Папа римский Франциск прибыл с апостольским визитом в Казахстан

Ирина Елагина
15:15 13.09.2022
Центральными событиями папского визита станут Съезд лидеров мировых и традиционных религий и Святая месса на площади в EXPO в Нур-Султане.
Папа римский Франциск прибыл с апостольским визитом в Казахстан
© Фото: VATICAN MEDIA, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Папа римский Франциск прибыл с апостольским визитом в столицу Казахстана. Главу Ватикана в аэропорту встречал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Папский самолет авиакомпании ITA Airways утром 12 сентября стартовал из Рима, взяв курс на Казахстан. Пантифик пролетел над Хорватией, Боснией и Герцеговиной, Сербией, Черногорией, Болгарией, Турцией, Грузией и Азербайджаном и по традиции папских визитов адресовал приветственные телеграммы лидерам этих стран. В целях безопасности на подлете к аэропорту Нур-Султана папский борт взяли в каре четыре истребителя.

Как сообщает ТАСС, 85-летний понтифик передвигался, опираясь на палку, и лично поприветствовал встречавших его представителей органов власти Казахстана и около 70 журналистов своего пула.

В программе пребывания пантифика в Нур-Султане - участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 13 сентября во Дворце мира и согласия. Ожидается прибытие на религиозный форум порядка 100 делегаций из 50 стран.

Традиционно центральным событием апостольского визита станет публичное выступление - проповедь главы Римско-католической церкви. Святая месса по плану состоится 13 сентября в 16.45 на площади на территории Международного выставочного центра EXPO.

Напомним, ранее сообщалось, что во время папского крестного хода в Ватикане выражалась идея мира между украинцами и россиянами. Киев давно добивается визита пантифика, но Франциск дал понять, что не хочет ехать на Украину, не побывав в России.

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