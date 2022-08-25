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Эксперт по Ватикану рассказал, почему папа римский недоволен Зеленским

Анна Касаткина
12:42 25.08.2022
Закулисное противоборство между Зеленским и понтификом продолжается в течение нескольких месяцев, пишет журналист.
Эксперт по Ватикану рассказал, почему папа римский недоволен Зеленским
© Фото: Nathan Denette, KeystonePressAgency, globallokpress
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Попытка президента Украины Владимира Зеленского оказать давление на Ватикан вызывает недовольство у папы римского Франциска. Об этом в материале на платформе IL Fatto Quotidiano рассказал писатель, журналист, специалист по Ватикану Марко Полити.

По его словам, закулисное противоборство между Зеленским и понтификом продолжается в течение нескольких месяцев. Папа римский высказывает солидарность с украинским народом, но не хочет придерживаться политической линии Киева и быть «капелланом Запада», пишет Полити. Как отмечает журналист, понтифик не забывает об исторических и геополитических предпосылках конфликта и открыто высказывает свою точку зрения.

В то же время Киев пытается надавить на Ватикан и раздает указания, как именно должен себя вести папа римский, указывает автор. Так, это отражает твит Зеленского, в котором он заявил, что мировые духовные лидеры «должны донести до мира правду» о происходящем на Украине.

«Этот твит прекрасно показывает, на каких разных берегах находятся папа Франциск и политика Киева. Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что он должен делать, так же как и не нравится, что украинское государственное телевидение подвергло цензуре трансляцию папского крестного хода, потому что он выражал идею мира между украинцами и россиянами», - отмечает Полити.

Помимо этого, Киев продолжает добиваться визита Франциска, тогда как он не хочет ехать на Украину, не побывав в России.

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