Кравцов: желавшие покинуть Харьков учителя уже работают в РФ

По словам Сергея Кравцова, учителя из Харьковской области уже приступили к работе в школах РФ.

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Учителя Харьковской области, выразившие желание покинуть территорию региона, были направлены в Россию и уже приступили к работе. Однако в украинских СМИ появилась информация о том, что якобы вывозились только российские учителя, работавшие там. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе со «Звездой» назвал эти сообщения фейком.

«Все, кто находился на территории Харьковской области, - директора школ, учителя, которые изъявили желание покинуть регион, - они имели такую возможность, мы это обеспечили. Сегодня они находятся в Белгородской, Ростовской областях, Краснодарском крае. И уже с сегодняшнего дня учителя приступили к занятиям, и они не останутся без внимания, мы окажем им максимальную поддержку», - заявил Кравцов.

Ранее харьковские учителя сообщили, что им поступали угрозы от киевских властей. По этой причине некоторая их часть побоялись выйти на работу 1 сентября. Угрозы в свой адрес они получали как через социальные сети, так и со страниц официальных СМИ Киева.