В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Учителя Харьковской области получали угрозы со стороны Киева о расправе за выход на работу

Марина Крижановская
03:38 30.08.2022
Отмечается, что, тем не менее, появились новые ответственные кадры и новые дружные коллективы.
Учителя Харьковской области получали угрозы со стороны Киева о расправе за выход на работу
© Фото: Thomas Banneyer dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Украинские власти угрожали школьным учителям в Харьковской области расправой и преследованиями. По этой причине некоторая их часть побоялась выйти на работу к 1 сентября.

Угрозы в свой адрес они получали как через социальные сети, так и со страниц официальных СМИ Киева. Об этом рассказала начальник отдела образования администрации Волчанского района Харьковской области Вера Сороковая.

«С той стороны запугивают: придут украинцы, и тогда вам светит от 15 до 20 лет тюрьмы, и тогда с вами будет совершенно другой разговор. В результате этого, многие отказались от работы, пришлось искать других учителей», - сообщила она РИА Новости.

Также начальник отдела образования рассказала, что появились новые ответственные кадры.

«Люди приходили сами на работу и говорили: "Это наши дети, и мы будем их учить". Образовались новые дружные коллективы», - добавила Вера Сороковая.

На освобожденной территории Харьковской области к открытию готовятся 68 учебных учреждений. Они откроют свои двери 1 сентября для 16 тысяч детей.

Также приводилась информация о доставке российскими военнослужащими более 76 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области. Помощь состояла, в основном, из продовольствия, медикаментов, бытовой химии, товаров первой необходимости, одежды для детей и взрослых.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:10 В стране и мире
Видео
«Херсон закладывал Потемкин»: Вышинский объяснил, почему власти Украины не вернут улицам исторические названия
21:22 В стране и мире
Видео
Суд арестовал экс-мэра Архангельска Донского на 15 суток
20:17 Армия
МО РФ: очередная попытка наступления ВСУ с треском провалилась
17:56 Армия
Видео
МО РФ: учения «Восток-2022» пройдут на шести общевойсковых и трех авиационных полигонах
17:35 В стране и мире
Видео
В администрации Запорожской области рассказали о защите ЗАЭС во время обстрелов ВСУ
Популярное
МО РФ: ВСУ понесли большие потери после попытки наступления в Николаевской и Херсонской областях
МО РФ: очередная попытка наступления ВСУ с треском провалилась
Видео
МО РФ: 28 августа Украина применила беспилотник для нанесения удара по территории Запорожской АЭС
Видео
Иностранные участники стратегических учений «Восток-2022» прибыли на полигон «Сергеевский»
Видео
ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара
Танковый биатлон. Финал. Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.