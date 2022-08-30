Учителя Харьковской области получали угрозы со стороны Киева о расправе за выход на работу

Отмечается, что, тем не менее, появились новые ответственные кадры и новые дружные коллективы.

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Украинские власти угрожали школьным учителям в Харьковской области расправой и преследованиями. По этой причине некоторая их часть побоялась выйти на работу к 1 сентября.

Угрозы в свой адрес они получали как через социальные сети, так и со страниц официальных СМИ Киева. Об этом рассказала начальник отдела образования администрации Волчанского района Харьковской области Вера Сороковая.

«С той стороны запугивают: придут украинцы, и тогда вам светит от 15 до 20 лет тюрьмы, и тогда с вами будет совершенно другой разговор. В результате этого, многие отказались от работы, пришлось искать других учителей», - сообщила она РИА Новости.

Также начальник отдела образования рассказала, что появились новые ответственные кадры.

«Люди приходили сами на работу и говорили: "Это наши дети, и мы будем их учить". Образовались новые дружные коллективы», - добавила Вера Сороковая.

На освобожденной территории Харьковской области к открытию готовятся 68 учебных учреждений. Они откроют свои двери 1 сентября для 16 тысяч детей.

Также приводилась информация о доставке российскими военнослужащими более 76 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области. Помощь состояла, в основном, из продовольствия, медикаментов, бытовой химии, товаров первой необходимости, одежды для детей и взрослых.