По словам Рябкова, коллегам в Лондоне и Вашингтоне хочется «замести под ковер» и сделать вид, что не существует подобной проблемы.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Лондон и Вашингтон пытаются «замести под ковер» информацию о военной биологической деятельности США на Украине.

Дипломат подчеркнул, что Российская Федерация, говоря об опасной деятельности биолабораторий Соединенных Штатов на Украине, не пытается этим «отвлечь внимание» от специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса.

«Мы говорим о том, что было обнаружено в соответствующих лабораториях и какие документы мы смогли аккумулировать в ходе специальной военной операции уже на протяжении почти полугода, если не больше. Поэтому я не согласился бы с вашим термином "отвлечение внимания" - это как раз привлечение внимания, последовательное, сфокусированное привлечение внимания к очень серьезной проблеме, которую, я понимаю, коллегам в Лондоне и Вашингтоне хочется "замести под ковер" и сделать вид, что ее не существует, что она просто надуманна и представляет элемент российской, как вы любите говорить, "стратегии дезинформации"», - заявил Сергей Рябков.

Ранее в Министерстве обороны России заявляли, что у российской границы находится более 50 подконтрольных биологических лабораторий Пентагона. Согласно данным Китая, под контролем Соединенных Штатов находится 336 биологических лабораторий по всему миру.