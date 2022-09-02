В стране и мире В Казахстане предложили вернуть столице старое название Алексей Курильченко По мнению депутатской группы, возвращение городу названия Астана отметит вклад Назарбаева в его развитие. © Фото: Hendrik Schmidt, ZB, Globallookpress Читайте нас на: Группа депутатов Казахстана предложила вернуть столице страны Нур-Султану название Астана. Согласно заявлению, такое решения отметит вклад бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева в развитие города и будет отвечать ожиданиям граждан. «В случае внесения поправок в конституцию, используя эту возможность, нужно внести в основной закон еще одно важное изменение. Речь идет о возвращении прежнего названия столицы. Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы Астана, которое в свое время было предложено первым президентом», - цитирует ТАСС текст заявления. В 2019 году зампредседателя демократической партии Казахстана «Светлый путь» Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей, присвоив им имена казахских исторических личностей. Идея была озвучена сразу после переименования столицы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика