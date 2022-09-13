Постпред РФ при ЕС сообщил, что Москва не будет зеркально отвечать на визовые ограничения

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Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Москва не намерена зеркально отвечать на приостановку ЕС упрощенного визового режима для граждан РФ. Он добавил, что Россия останется страной, «открытой для всех».

«Мы не будем отвечать зеркально на это. Мы останемся страной, приверженной демократии, свободе передвижения, будем страной, открытой для тех, кто хочет приехать и увидеть, как реально живут россияне и что происходит в России. То есть мы не будем давать зеркального ответа», - сказал Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, 9 сентября Совет Европейского союза окончательно утвердил приостановку упрощенного визового режима с Россией. По словам главы австрийского Министерства иностранных дел, решение о заморозке соглашения должно было вступить в силу уже с 12 сентября.