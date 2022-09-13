В ЛНР заявили о присутствии офицеров НАТО в Краматорске

Как предположил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, они будут заниматься отчетными документами о поставке боеприпасов на Украину.

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Иностранных офицеров стран НАТО заметили в окрестностях Краматорска, который находится под контролем Вооруженных сил Украины. Как утверждает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, они направлены в эту страну для контроля за поставляемым официальному Киеву вооружением западного производства.

«Это не инструкторы, не какие-то наемники, а именно офицеры - у них есть степени различия, шевроны. Шевроны говорят о том, что это тыловые службы, которые будут считать технику и боеприпасы, которая поставляется в зону проведения специальной военной операции», - сказал он в эфире Первого канала.

Марочко заявил о случаях, когда отправленные странами Запада боеприпасы исчезали в «неизвестном направлении». Офицеров НАТО прислали, чтобы избежать подобного, они будут вести отчеты, предположил он.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео стрельбы 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» в зоне специальной военной операции.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов