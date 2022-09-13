Чижов заявил, что ЕС уже не может изменить свою политику санкций против РФ

Он отметил, что запуск «Северного потока - 2» сейчас означал бы поражение политики Евросоюза, а этого ЕС не может себе позволить.

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Страны Евросоюза зашли слишком далеко в санкциях против Российской Федерации и не могут отступить от своей позиции. Так считает постпред России при ЕС Владимир Чижов, он заявил об этом на пресс-конференции в Брюсселе.

«Они зашли достаточно далеко и отступить уже не могут. Они могли бы, например, повернуть кран "Северного потока - 2". И их проблема будет решена. Но это стало бы провалом всей их политики, которая заключается в том, чтобы добиться поражения России и ее президента. Конечно, в этой ситуации включить "Северный поток - 2" - это расписаться в своей неудаче», - передает ТАСС его слова.

Чижов также сказал, что экономика ЕС в целом сильно зависит от российского газа, хотя не для всех стран союза это актуально. И поэтому неудивительно, считает постпред РФ, что договориться по поводу потолка цен на российский газ в Европе не смогли. Он добавил, что страны Евросоюза «ждет суровая зима».

По словам Чижова, этой зимой Европа справится с трудностями благодаря запасам, а вот как зависящие от российского газа государства будут действовать после этого, пока непонятно.

Во Франции, отмечает российский постпред, «половина реакторов закрыта на ремонт и реконструкцию», а если они все-таки заработают, то «кормить» всю Европу страна не захочет.

Ранее Чижов заявил, что «возврата к прежним отношениям с Евросоюзом уже не будет». Он сказал об этом в Брюсселе, а также рассказал о предстоящем окончании своей 17-летней командировки. Постпред вскоре покинет Брюссель.