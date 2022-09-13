The Guardian: Еврокомиссия откажется от введения потолка цен на газ из РФ

Так, в проекте документа Еврокомиссии не указано условие о введении потолка цен на российский или иной импортный газ.

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Европейский союз с большой вероятностью не будет вводить ограничение цен на российский газ. Однако вместо этого возможно введение налога на сверхприбыль газовых и нефтяных компаний.

Как отмечает газета The Guardian, в попавшем в ее распоряжение проекте документа Европейской комиссии не указано условие о введении потолка цен на российский или иной импортный газ.

«Орган исполнительной власти ЕС отказывается от введения ограничения цен на российский газ, однако продвигает идею введения дополнительных налогов на избыточную прибыль энергетических компаний», - говорится в публикации.

Ранее издание Politico отмечало, что в ЕС посчитали ограничение цены на российский газ рискованным шагом. По словам госсекретаря по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун, любые новые меры будут временными.