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Володин: 87 стран получили заявление Госдумы об угрозах из-за обстрелов ЗАЭС

Алексей Курильченко
12:31 13.09.2022
По словам спикера ГД, многие страны разделяют обеспокоенность РФ из-за сложившейся ситуации.
Володин: 87 стран получили заявление Госдумы об угрозах из-за обстрелов ЗАЭС
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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Заявление Государственной думы РФ об угрозах из-за обстрелов ВСУ Запорожской атомной электростанции уже получили 87 стран. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы направили его (заявление. - Прим. ред.) зарубежным парламентам, 87 уже получили заявление. Поступает реакция», - заявил спикер в ходе выступления на пленарном заседании.

Володин отметил, что многие страны разделяют обеспокоенность России по поводу сложившейся вокруг станции ситуации. При этом парламенты США и европейских стран никак не отреагировали.

Также Володин заявил, что террористические действия украинской стороны ставят мир под угрозу ядерной катастрофы, чего Россия допустить не может. Вместе с тем спикер отметил необходимость поддержки как участников спецоперации, так и их семей.

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