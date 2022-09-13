Володин: террористические действия Киева ставят мир под угрозу ядерной катастрофы

Политик подчеркнул, что Россия не может этого допустить.

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Террористические действия украинской стороны ставят мир под угрозу ядерной катастрофы, чего Россия допустить не может. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Террористические действия Киева ставят мир на грань ядерной катастрофы. Мы этого допустить не можем. Время показало еще раз правильность принятого нашим президентом решения о начале специальной военной операции», - сказал политик во время пленарного заседания ГД.

Вместе с тем Володин отметил необходимость поддержки как участников спецоперации, так и их семей.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что США ошибаются в собственном убеждении о том, что ситуация на Украине их не коснется. Он также подчеркнул, что Вашингтон продолжает толкать Киев на новые преступления.