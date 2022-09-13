Лавров заявил, что гибридная война Запада против РФ стала беспрецедентной

Западные страны нацелились на уничтожение экономики и стабильности России, заявили в МИД РФ.

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Гибридная война, которую ведет Запад против России, приобрела беспрецедентный характер. Недружественные страны стремятся разрушить российскую экономику, задвинуть страну на задворки геополитики и «расшатать стабильность» РФ с помощью санкций. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Уже далеко не один год Запад развязал против России настоящую гибридную войну, которая после вынужденного начала специальной военной операции обрела беспрецедентный характер», - заявил Лавров на заседании Делового совета при МИД России.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, однако при затягивании процесса договориться будет сложнее. Глава МИД подчеркнул, что Россия готова к переговорному процессу.