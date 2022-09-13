Глава МИД РФ и члены делегации до сих пор не получили визы США для участия в ГА ООН

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Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым до сих пор не получила американских виз для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Об этом рассказал глава правовой референтуры постоянного представительства России при ООН Сергей Леонидченко. Он сообщил это во время заседания комитета ООН по сношениям со страной пребывания. Его слова приводит РИА Новости.

«Скоро начнется неделя высокого уровня 77-ой сессии Генассамблеи. При этом у министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, а также членов его делегации и сопровождающих лиц, включая представителей СМИ, освещающих министерский визит, до сих пор нет виз», - сказал Леонидченко.

Ранее Василий Небензя - Постоянный представитель России при ООН - также сообщал, что никто из российской делегации не получил визу США для участия в Генеральной ассамблее ООН. Генассамблея пройдет с 20 по 26 сентября, предполагая очное участие всех делегаций.