Путин и Пашинян обсудили по телефону реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху

Также Путин и Пашинян коснулись ряда актуальных тем дальнейшего развития отношений стратегического партнерства России и Армении.

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе беседы, которая состоялась по инициативе армянской стороны, лидеры стран подтвердили важность реализации договоренностей между РФ, Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху. Вместе с тем в разговоре была отмечена роль российского миротворческого контингента в обеспечении стабильности в регионе.

«Подтверждена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и Пашинян коснулись ряда актуальных тем дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Армении.

Ранее в августе Владимир Путин и Никол Пашинян также обсудили вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе.