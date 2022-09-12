Посол России в Германии заявил, что ФРГ перешла «красную черту» из-за поставок оружия Киеву

Кроме того дипломат назвал накачку оружием Киева со стороны ФРГ путем в никуда.

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Накачка Украины летальным оружием производства Германии - это «красная черта», которую властям ФРГ не следовало переступать. Такое мнение выразил посол России в Германии Сергей Нечаев. По его словам, снабжение Киева вооружением, «как того требуют от ФРГ англосаксонские союзники по НАТО», - это путь в никуда, который только затягивает конфликт и увеличивает количество жертв.

«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемым не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, - это "красная черта", которую немецкие власти не должны были переступать, в том числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны», - указал Нечаев в интервью «Известиям».

Посол также подчеркнул, что в настоящее время процесс послевоенного примирения народов России и Германии по сути «подвергается эрозии».

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Киев заявила, что Германия продолжит поставлять Украине вооружения в течение следующих нескольких месяцев. Вместе с тем политик добавила, что помимо поставок вооружений, ФРГ продолжит оказывать стране гуманитарную и финансовую помощь.