Запорожскую АЭС могут запустить после восстановления ЛЭП
По словам Владимира Рогова, станция заработает, если получится восстановить ЛЭП и отодвинуть от нее линию соприкосновения.
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Ранее приостановленная работа Запорожской АЭС может вновь начаться после выполнения нескольких условий. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его данным, станция сможет заработать в случае, если получится восстановить линии электропередач и отодвинуть от нее линию соприкосновения.
Ранее Рогов заявил, что никто не собирается выполнять требование Киева передать атомную электростанцию под контроль Украины. Он подчеркнул, что такие «хотелки» будут проигнорированы.