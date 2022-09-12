В Запорожской области отказались выполнять «хотелки» Киева по ЗАЭС

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что никто не собирается выполнять требование Киева передать под контроль Украины Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что эти «хотелки» проигнорируют.

«Это заявление никак не связано с отстаиванием интересов энергетической отрасли и желанием гарантировать безопасность на Запорожской АЭС. Их заявления ничем не подкреплены и абсурдны. Если подобные "хотелки" выполнять, то риск аварии, внештатных ситуаций и ядерного шантажа на АЭС увеличится на порядок», - передает комментарий Рогова РИА Новости.

В Минобороны Украины до этого призывали российских военных уйти с территории Энергодара и ЗАЭС и демилитаризировать зону электростанции, чтобы передать ее под контроль Киева и МАГАТЭ, несмотря на то, что ВСУ неоднократно проводили обстрелы станции.

Рогов считает, что только ВС РФ могут обеспечить безопасность АЭС и защитить ее, а передача ее под власть Украины может привести к катастрофе.

Ранее стало известно, о чем говорится в отчете МАГАТЭ по Запорожской АЭС. В нем содержится призыв прекратить обстрелы станции и создать зону ядерной безопасности на ее территории.