Истлевшие остовы: кадры уничтоженной техники ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтоженной и захваченной техники ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.
Бронетранспортеры и автотехнику с боеприпасами захватили в ходе отражения наступления националистов. Как сообщают в ведомстве, противник был остановлен на рубеже.
Российские десантники проявили мужество и героизм, ни один из них не оставил позиции, ВСУ не добились желаемого результата на Николаево-Криворожском направлении и потеряли большое количество ресурсов и много единиц боевой техники.
Ранее в МО РФ также показали всю мощь «Градов» и «Ураганов», опубликовав кадры боевой работы морской пехоты ТОФ по позициям ВСУ. Цели, расположенные на территории, контролируемой противником, эффективно подавлены огнем 220-мм и 122-мм РСЗО.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов