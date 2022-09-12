Истлевшие остовы: кадры уничтоженной техники ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Украинские военнослужащие не добились никаких результатов и потеряли большое количество ресурсов и много единиц боевой техники.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России

Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтоженной и захваченной техники ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

Бронетранспортеры и автотехнику с боеприпасами захватили в ходе отражения наступления националистов. Как сообщают в ведомстве, противник был остановлен на рубеже.

Российские десантники проявили мужество и героизм, ни один из них не оставил позиции, ВСУ не добились желаемого результата на Николаево-Криворожском направлении и потеряли большое количество ресурсов и много единиц боевой техники.

Ранее в МО РФ также показали всю мощь «Градов» и «Ураганов», опубликовав кадры боевой работы морской пехоты ТОФ по позициям ВСУ. Цели, расположенные на территории, контролируемой противником, эффективно подавлены огнем 220-мм и 122-мм РСЗО.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов