Мощь «Градов» и «Ураганов»: кадры боевой работы морской пехоты ТОФ по позициям ВСУ
Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Так, военнослужащие нанесли мощные удары по позициям ВСУ с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии.
Цели, расположенные на территории, контролируемой противником, эффективно подавлены огнем 220-мм и 122-мм РСЗО «Ураган» и «Град». Реактивные снаряды уничтожают командные пункты, районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи.
Кроме того, в ходе ведения контрбатарейной борьбы расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-С» морской пехоты нанесли удары по выявленным огневым позициям артиллерии. Работая с закрытых позиций, они буквально равняют с землей окопы, а также жгут бронетехнику украинской армии. Вместе с тем беспилотники обеспечивали артиллеристам доразведку целей и корректировку огня.
Позиции артиллерии прикрывали расчеты крупнокалиберных пулеметов, которые предотвращали любые попытки диверсионно-разведывательных групп врага атаковать.
Ранее «Звезда» показала кадры работы ВС РФ на Угледарском направлении. Артиллеристы Восточного военного округа продолжают изматывать окопавшуюся под Угледаром украинскую группировку. Российская пехота находится на подступах к городу.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.