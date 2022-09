В стране и мире The Global Times: РФ имеет большие достижения и смело вступает в борьбу с Западом Елизавета Потейчук Китайское издание, в частности, отметило, что российский народ научился сражаться, ведь за последние 800 лет русские вступали в сражения почти со всеми мировыми державами. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: В мире оценивают экономику России как вялую, однако на страну следует взглянуть под другим углом. Скептическое отношение к российской экономике - лишь поверхностное видение, пишет обозреватель китайской газеты The Global Times Ван Вэнь. По словам журналиста, Россия по площади территории почти в два раза превосходит Китай, США и Канаду после распада СССР. Кроме того, РФ смело противостоит США и всей системе Запада, в которую входят свыше 40 стран. Издание отмечает, что последние 200 лет Россия находится в числе самых влиятельных и сильных государств в мире и может оказать сопротивление большинству из них. Вань Вэнь также заметил, что российский народ научился сражаться, ведь за последние 800 лет русские вступали в сражения почти со всеми мировыми державами, среди которых наполеоновская, австро-венгерская, британская и германская империи, а также нацистская Германия. Ранее в газете Handelsblatt подчеркнули, что встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина станет четким сигналом поддержки Москвы со стороны официального Пекина. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика