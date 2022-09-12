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The Global Times: РФ имеет большие достижения и смело вступает в борьбу с Западом

Елизавета Потейчук
06:59 12.09.2022
Китайское издание, в частности, отметило, что российский народ научился сражаться, ведь за последние 800 лет русские вступали в сражения почти со всеми мировыми державами.
The Global Times: РФ имеет большие достижения и смело вступает в борьбу с Западом
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В мире оценивают экономику России как вялую, однако на страну следует взглянуть под другим углом. Скептическое отношение к российской экономике - лишь поверхностное видение, пишет обозреватель китайской газеты The Global Times Ван Вэнь.

По словам журналиста, Россия по площади территории почти в два раза превосходит Китай, США и Канаду после распада СССР. Кроме того, РФ смело противостоит США и всей системе Запада, в которую входят свыше 40 стран. Издание отмечает, что последние 200 лет Россия находится в числе самых влиятельных и сильных государств в мире и может оказать сопротивление большинству из них.

Вань Вэнь также заметил, что российский народ научился сражаться, ведь за последние 800 лет русские вступали в сражения почти со всеми мировыми державами, среди которых наполеоновская, австро-венгерская, британская и германская империи, а также нацистская Германия.

Ранее в газете Handelsblatt подчеркнули, что встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина станет четким сигналом поддержки Москвы со стороны официального Пекина.

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