Спорт Карлос Алькарас победил в Открытом чемпионате США, он возглавит рейтинг ATP Анастасия Бобылева Он обыграл пятого сеяного норвежца Каспера Рууда, спортсмены провели на корте 3 часа 20 минут. © Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Испанец Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США (US Open). Теперь он возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а его соперник займет вторую строчку. Соревнования прошли в Нью-Йорке на хардовом корте. Он был посеян под третьим номером и в финале заключительного турнира Большого шлема в этом сезоне победил пятого сеяного Каспера Рууда из Норвегии. Спортсмены играли 3 часа 20 минут. Алькарас обыграл соперника со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. Девятнадцатилетний спортсмен стал самым молодым победителем турнира с 1990 года. Тогда в соревновании выиграл американец Пит Сампрас. Победа в US Open стала лучшим достижением Алькараса. До этого он смог пройти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (2022), а его соперник Рууд прошел в финал турнира. Ранее теннисистка из России Диана Шнайдер в дуэте с Люси Гавличковой из Чехии стали победительницами Открытого чемпионата США по теннису среди юниоров в парном разряде. Диане Шнайдер 18 лет, и сейчас она занимает 246-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде.