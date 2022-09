Спорт Россиянка Диана Шнайдер победила в парном разряде юниорского US Open Ян Брацкий Это уже третий титул россиянки в турнирах Большого шлема в парных выступлениях, после победы на юниорских Уимблдонском турнире и Открытом чемпионате Австралии по теннису. © Фото: Rob Prange, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Россиянка Диана Шнайдер в дуэте с чешкой Люси Гавличковой стали победительницами Открытого чемпионата США (US Open) по теннису среди юниоров в парном разряде. В финале пара Шнайдер - Гавличкова вышли на корт против немецких теннисисток Каролины Кюль и Эллы Зайдель. Для выявления сильнейших спортсменкам потребовалось 53 минуты. Как итог: 6:3, 6:2 в пользу россиянки и чешки, пишет РИА Новости. Диане Шнайдер 18 лет, в настоящее время она занимает 246-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде. В парных выступлениях это уже третий титул россиянки в турнирах Большого шлема. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика