Экс-президенту Молдавии Додону продлен домашний арест на 30 суток

В отношении Додона было возбуждено уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе о государственной измене.

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Бывшему президенту Молдавии Игорю Додону судом продлен домашний арест на 30 суток, то есть до 20 августа. Об этом проинформировал прокурор Петр Ярмалюк.

«Прокуроры настаивали на продлении домашнего ареста. Суд вынес вердикт, что арест будет еще на 30 суток», - цитирует РИА Новости слова Ярмалюка.

Напомним, в отношении Додона было возбуждено уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе о государственной измене. Чиновник также подозревается в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка. Уголовное дело против себя экс-президент назвал «политическим, которое шито белыми нитками».