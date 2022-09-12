Экономист рассказала, на что пенсионеры не должны соглашаться при увольнении

Эксперт обратила внимание на то, что при увольнении работника в связи с выходом на пенсию можно не отрабатывать обязательные дни.

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Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала, на что не стоит соглашаться, если работник увольняется в связи с выходом на пенсию. Она отметила: если работодатель предлагает перейти на срочный трудовой договор, не стоит принимать предложение.

«Если работник увольняется в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. Но в этом случае в заявление на увольнение должно быть указано "прошу уволить в связи с выходом на пенсию"», - объяснила эксперт агентству «Прайм».

Однако, как отмечает Сорокина, так можно уволиться только один раз. В дальнейшем, если человек устроится на работу и решит уволиться, увольнение будет происходить на общих основаниях.

Недостаток срочного договора для пенсионера в том, что в указанный срок он прекращает действовать, и работодатель может не продлевать его. Уволенный сотрудник в этом случае не получит выходного пособия, которое было бы положено ему при сокращении.

Перейти на срочный договор можно лишь с согласия обеих сторон, поэтому никто не имеет права принуждать работников к такому переходу.

Ранее работающим пенсионерам рассказали, когда нужно увольняться. По словам эксперта, это лучше всего делать в последний день месяца.